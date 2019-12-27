Kayserispor U-19, Trabzon deplasmanında

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı Trabzonspor U19 maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 50 gibi farklı sonuçla mağlup ederek galibiyet özlemine son veren SarıKırmızılılar Trabzon deplasmanından puan ve puanlarla dönerek ilk yarıyı iyi bir şekilde kapatmak istiyor. 15 puanla 15.sırada yer alan SarıKırmızılılar Trabzonspor U19 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlayıp, ikinci yarıda daha umutlu girmek istiyor.

Yarın Trabzon Kadir Özcan Tesislerinde oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Azem Zorlu ve Ahmet Tolga Tomar yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa Bozali.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:53

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