Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor Elektrik Elektronik Mühendisi Vahap Ayzet: “Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor Elektrik Elektronik Mühendisi ...

İHA

2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile iş yerleri ve daireler için gerekli olan enerji kimlik belgesi konusunda bilgiler veren Elektrik Elektronik Mühendisi ve AVA Mühendislik Kurucusu Vahap Ayzet, "Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak" dedi.

Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor Elektrik Elektronik Mühendisi Vahap Ayzet: “Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak”

2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile iş yerleri ve daireler için gerekli olan enerji kimlik belgesi konusunda bilgiler veren Elektrik Elektronik Mühendisi ve AVA Mühendislik Kurucusu Vahap Ayzet, “Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak” dedi.
Belgenin yetkili mühendisler ve kuruluşlardan alınması gerektiğini söyleyen Ayzet, “2007 yılında çıkartılan bir kanunla enerji kimlik belgesi zorunlu hale geldi ve 2011 yılında uygulanmaya başlandı. 2011 yılından beri yapılan yeni binalar zaten hali hazırda, ruhsat aşamasında bu belgeyi alıyorlar ama 2011’den önce yapılan mevcut binaların bu belgeyi almaları için 2020’ye kadar bakanlık süre tanıdı. 1 Ocak itibariyle de bu sürenin sonuna gelmiş olacağız ve tapu dairelerinde dükkan, daire gibi alımlarda bu belge istenecek. Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Doğalgaz, su, elektrik gibi işlemlerin yapılamayacağı da bakanlık tarafından verilen bilgiler arasında. Bu belgeyi verebilmek için de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş mühendisler veya enerji verimlilik şirketleri tarafından vatandaşlarımız alabilirler. İstediğimiz belgeler de ilk başta bağlı oldukları belediyelerden binalarının projelerini istiyoruz ve bununla beraber, bizim gibi yetkili kuruluş ve mühendislere giderek bu belgeyi temin edebilirler” dedi.
Ayzet, bu belgeyle vatandaşların alacakları ve ya kiralayacakları yerlerin enerji sarfiyatı konusunda bilgi edineceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu belgenin asıl amacı aslında enerji verimliliği yani şöyle, bir buzdolabı veya elektronik bir şey alırken sınıfları var. Bunlar, o cihazın ne kadar elektrik sarfiyatının olacağı hakkında bizlere bilgi verir. Aynı şekilde binalarda olacak enerji kimlik belgesiyle vatandaşlar alım ve kiralama yaparken bu belgede bulunan sınıflara bakarak, o dairenin enerji sarfiyatının ne kadar olacağını, ne kadar fatura gelebileceğini bu belgeye bakarak anlayabilecekler. Bunun asıl amacı da, biliyorsunuz biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Örneğin doğalgazın büyük bir kısmını Rusya’dan satın alıyoruz ve burada binanın enerji verimi ne kadar yüksek olursa elimizde olan enerjiyi o kadar verimli kullanacağız, dolayısıyla da faturamız o kadar düşecek. Burada hem paramız ülkede kalacak hem de bireysel olarak kar etmiş olacağız”
Vatandaşların bilgisi olmadığı için kurumlarda bir yığılma yaşanmaması için acele edilmesi gerektiğini söyleyen Vahap Ayzet, “1 Ocak’tan sonra tapu dairelerinde ve kiralama işlemlerinde bu belge zorunlu olarak isteneceği için, Kayseri’de merkezde sadece ortalama günlük 300 daire alım satım işlemi olduğu bilgisini aldık biz. Yani düşünün ki bugün bir daire alacaksınız ve anlaştınız, tapuya gittiniz ve baktınız ki enerji kimlik belgesi yok. Bu hemen çıkan bir belge değil ve bir mühendis bunu birkaç günde anca hazırlayabilir. Bunun için vatandaşlarımız bir an önce gerekli belgeleri belediyeden alıp, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan edinmeliler” dedi.

KAYSERİ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim-Bir-Sen’den Başkan Yalçın’a ziyaret
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den Başkan Yalçın’a ziyaret
Kayseri İtfaiyesi 6 bin 488 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kayseri İtfaiyesi 6 bin 488 olaya müdahale etti
Kayserispor U-19, Trabzon deplasmanında
YEREL HABERLER Kayserispor U-19, Trabzon deplasmanında
Selim Yağmur, Develispor’da
YEREL HABERLER Selim Yağmur, Develispor’da
Lung ve Aymen Trabzonspor maçında yok
YEREL HABERLER Lung ve Aymen Trabzonspor maçında yok
Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan Cabbar’a ziyaret
YEREL HABERLER Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan ...
Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı
YEREL HABERLER Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre ...
DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı
Jandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan vatandaşı 2 kilometre sedye ile taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan ...
Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödemeye başladı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödemeye başladı
Yahyalı’da ‘Z-Kütüphane’ açıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da ‘Z-Kütüphane’ açıldı
30 bin DEAŞ’lıyı yöneten sözde emir: "İsrail'i sevmediğim gibi DEAŞ'ı da sevmem" DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri hakim karşısında
YEREL HABERLER 30 bin DEAŞ’lıyı yöneten sözde emir: "İsrail'i ...
Bellona ev mobilyasında yine moda olacak
YEREL HABERLER Bellona ev mobilyasında yine moda olacak
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız, "Develi teşkilatı olarak nezaketi elden bırakmayacağız ama uysal koyunda olmayacağız"
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız, "Develi ...
Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"
Kayserispor'dan Bülent Uygun'a teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Bülent Uygun'a teşekkür mesajı
Binalarda 'Enerji kimlik belgesi' olmayanlar satış yapamayacak
YEREL HABERLER Binalarda 'Enerji kimlik belgesi' olmayanlar satış ...
Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı
YEREL HABERLER Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı
Bülent Uygun: "Karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Karşılıklı istişare sonucunda ...
Kayserispor´a hoca dayanmıyor
YEREL HABERLER Kayserispor´a hoca dayanmıyor
'Dolandırıcılık' sanığına hapis ve para cezası
YEREL HABERLER 'Dolandırıcılık' sanığına hapis ve para cezası
Dart’lar Okullar Arası İl Birinciliği İçin Atılıyor
YEREL HABERLER Dart’lar Okullar Arası İl Birinciliği İçin Atılıyor
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
İdlib'de yaşanan saldırılara tepki
YEREL HABERLER İdlib'de yaşanan saldırılara tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X