Büyükşehir’den hizmet içi eğitim semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez ‘Kamuda Etik ve Davranış ilkeleri’ konulu bir seminer düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kamuda Etik ve Davranış İlkeleri’ konulu seminer Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Seminere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Taşkesen ile belediye personeli katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu Üyesi Avukat Mehmet Aydın, kamudaki etik kurallar hakkında bilgiler verdi. Aydın, bu kurallar çerçevesinde gösterilmesi gereken davranışları anlattı ve aksi davranışların doğurabileceği sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

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