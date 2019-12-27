İlköğretim 1. ve 8. Sınıflarda Öğrencilere Aşı Yapıldı

Develi ilçesinde ilköğretim 1. ve 8. sınıflardaki öğrencilere aşı yapıldı.

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerimizin en önemli uygulamalarından birisi de aşıdır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi doğrultusunda İlkokul 1.sınıf öğrencilerimize "Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Çocuk Felci" 8. sınıflara ise Tetanoz aşısı yapıyoruz" dedi.

Dr. Anteplioğlu, "Aşı yapma sebebimiz öncelikle bireyin o hastalıklardan korunmasını sağlamak. Günümüzde aşıların uygulanması konusunda çok az da olsa malesef "Aşı Reddi" ile karşılaşıyoruz ve bunu okul aşılarımızı yaparken de yaşadık. Bu nedenlerle malesef toplumda son 3 yılda Kızamık vakaları artmış durumdadır. Aşısı olmayan bir çocuk diğer çocuklar için de risk faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle aşı yaptırmayan bir aile diğer çocukların da hasta olmasıyla ilgili sorumluluğu almış olmaktadır. Ailelerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyor, sağlıklı bir toplum için çocuklarımızın aşılarını yaptırmalarını diliyorum" dedi.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

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