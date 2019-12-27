Yahyalı ile Nabwa kardeş şehir oldu

Filistin’in El Halil Şehri Nawba İlçe Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İdari, altyapı, tarım, kültür, eğitim, sağlık, turizm, çevre ve sosyal alanlarda işbirliğini kapsayan protokol Yahyalı Belediyesi hizmet binasında imzalandı.

Protokole Yahyalı Belediyesi adına Başkan Esat Öztürk, Nawba Belediyesi adına Belediye Başkanı Wa’el Mohammad Saleem Shroof imza attı.

İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bizim ilk kıblemiz Kudüsü Şerifin bulunduğu mübarek bir beldeden misafirlerimizsiniz. El Halil şehrinin ilçesi Nawba Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayacağız. Filistin Devleti’nin kalbimizde çok farklı bir yeri var. Belediyelerimiz arasında tecrübelerimizi paylaşacağız. Birçok Avrupa şehrine gitme fırsatım oldu. Oradaki belediyelerle de tecrübe paylaşımı yaptık. Bu durum bizleri oldukça memnun etti. Bu sayede ilçemize güzellikleri taşımış olduk. Ama bizim gönül dünyamızda, İslam Coğrafyasındaki kardeşlerimizle olan tecrübe paylaşımı çok daha önemli. Zaman zaman İslam Ülkeleriyle de tecrübe paylaşımı konusunda ziyaretlerimiz oluyor. İnşallah, önümüzdeki süreçte gönül dünyamızda olan belediyelerle yapacağımız işbirliğiyle, belediyeler birbirlerinden istifade edecekler. Nüfus, coğrafya ve tabiat güzelliği bakımında Yahyalı ve Nawba’nın birbirine benzemesinden dolayı, biz iki ilçe arasında kardeş şehir protokolü imzaladık.” diye konuştu.

Nawba Belediyesi Başkanı Wa’el Mohammad Saleem Shroof ise konuşmasında; “ Nawba Belediyesi olarak sizleri tanımaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlere yardımını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Biz 1967 yılından beri savaş içinde olduğumuz için, belediyecilik konusunda yeterli tecrübeye sahip değiliz. Bu nedenle sizin gibi tecrübeli belediyelerle işbirliğinde bulunmak, onlardan istifade etmek bizim için oldukça önemli. Sizin gibi tecrübeli belediyelerin tecrübelerinden faydalanmayı çok istiyoruz. Biz oldukça geri kaldık. 1948 yılından beri yaşadığım Nawba ilçesi ile Yahyalı ilçesi tabiat, doğal güzellik, coğrafyası bakımından birbirine çok benziyor. Bu nedenle biz faydalı olmak istiyoruz. Yahyalı Belediyesi’ne ve bizleri kalplerinden ayırmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

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