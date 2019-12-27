O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ın Reşadiye Mahallesi’nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii’nde Kayseri’nin hayırseverlerine değindi ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazını Talas’ın Reşadiye Mahallesi’nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii’nde kıldı. Camiinin açılışına Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hayırsever Bayram Kılıç ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Bayram Kılıç camiinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “2019’un son Cuma gününde Bayram Kılıç ve kardeşlerinin yaptırdığı böyle güzel bir camide Cuma namazını eda etmenin huzurunu yaşıyoruz. Kayseri’yi Kayseri yapan hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz. Cenabı Allah bu güzel hizmetleri yapmayı; Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkma duygusunu elimizden almasın” dedi.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.