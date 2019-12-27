Kayserispor, Trabzon deplasmanına 10 eksikle gitti

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor deplasmanına 10 eksikle gitti.

Ligde geride kalan 16 hafta sonunda 10 puan toplayabilen ve son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor maçı için bu kente hareket etti. Teknik direktör Bülent Uygun'un istifasının ardında sportif direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenörlerin nezaretinde maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda 10 eksik bulunuyor. Sakatlanan oyuncular Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Ben Rienstra ve kart cezalısı Miguel Lopes yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde arasında oynanacak olan müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.

KAYSERİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:19

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