Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu’nun verdiği konseri izledi ve Kayserililere çağrıda bulundu: "Hep beraber Kayseri'mize sahip çıkalım"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Kent Korosu Şehir Tiyatrosu’nda bir konser verdi. Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin özelliklerinden bahsederek bu güzel şehre herkesin sahip çıkmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Kent Korosu Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldı. Büyük ilginin olduğu konseri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da izledi. Şef Burhan Surluev yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, koro ve solo halinde birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Konser sonrası sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretin yanı sıra kültürün, sanatın, turizmin merkezi olması için de gayret gösterdiklerini belirterek, “2020 yılı bu tür etkinliklerin yılı olacak. Kayseri’mizle ve hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Kayseri, hayırseverlerin şehri. Kayseri, helalinden kazanıp helalinden harcayanların şehri. Kayseri, sanat sever şehir. Kayseri kültürün ve sanatın merkezi. Kayseri, fedakarlığın ve özverinin merkezi. Konukseverliği ve insanlığıyla gurur kaynağımız olan hemşehrilerimize layık olmak için çalışıyoruz. Herkesten Kayseri’mize sahip çıkılmasını istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu’na da teşekkür ederek Şef Burhan Surluev’e çiçek verdi.

KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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