Bellona Kayseri’nin rakibi Galatasaray

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol bugün oynayacağı Galatasaray maçını kazanmak istiyor. SarıKırmızılılar bugün Galatasaray'ı mağlup ederek ligdeki yedinci galibiyeti almanın hesabında. Taraftarının desteği ile Galatasaray'ı yenerek 2019 yılını galibiyetle kapatmak isteyen Bellona Kayseri Basketbol'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugün Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol Galatasaray karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu ve Sedef Yarıcı hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.