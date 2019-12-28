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Kayseri'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri anlatarak, teknolojinin öneminden bahsetti. 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayda, Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar masaya yatırılacak.

Çalıştaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de konuştu.

KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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