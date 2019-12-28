Kayseri 3. Acil Günleri başladı İl Sağlık Müdürü Benli: “Eğitimlerle personelimizi en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz”

Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi iş birliği ile düzenlenen Kayseri 3. Acil Günleri etkinliğinde konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Eğitimlerle personelimizi en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinliğe Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane personelleri katıldı.

Kayseri’de hastanelerde yoğun bir hasta trafiği olduğunu ve bu yoğunlukta daha hızlı nasıl hareket edilmesi gerektiğini bu eğitimler sayesinde öğreteceklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Bugün burada 3. Kayseri Acil Tıp Oryantasyon Günleri düzenlenmektedir. Kayseri Devlet Hastanemizin yoğun çabalarıyla, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanemizin de destekleriyle bu günü düzenlemekteyiz. Buradaki amacımız, acil serviste çalışan ve acil servis öncesinde çalışan arkadaşlarımızın bilgilerini tazelemek, güncel ve hızlı uygulanabilir hap niteliğinde pratik bilgileri paylaşmak. Kayseri Devlet Hastanemizin acil servisine ortalama bin 200 ve aynı şekilde şehir hastanemize bin 300 civarında hasta girmekte. Bu yoğun bir hasta trafiği yani nereden baksanız 2 bin 500 civarında hasta girmekte acil servislere. Bu yoğun sirkülasyonda hata yapmadan çalışabilmek ve sistemi hızlı bir şekilde işletebilmek amacımız. Burada bilgi tazelemesi yapılırken, acil servislerde önemli olan konunun bir tanesi de, olay yeri yönetimidir. Bir travma vakası geldiği zaman doğru, hızlı ve anlık müdahalesini yapabilmektir. Aynı zamanda hocalarımızın yıllardan beri gelen tecrübelerini alttan gelecek olanlara aktarabilmek. Katılımcıların arasında hekimlerin yanında, acil hemşireliği yapan arkadaşlarımız, paramedik ve acil tıp teknisyeni arkadaşlarımız da var. Onlara da olay yerine gidildiğinde hastaya nasıl bir uygulama yapılır, irtibat nasıl sağlanır gibi birbiri ile ilişkilendirilmiş süreçleri, hızlı bir hat şeklinde öğrenerek bilgilerini tazelemiş olacaklar. Bu zaten uygulanan bir sistem ancak bunun kalitesini arttırabilmek için, bu tür etkinliklerin yapılması gerekiyor. Biz de bu etkinliği yılda bir defa özellikle yeni gelen hekimlerimize düzenliyoruz ve istiyoruz ki, hata yapmadan doğru ve hızlı bir şekilde müdahale edelim. Bunun için de 2 günlük bir etkinlik düzenliyoruz. Ben katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum ve diyorum ki, bilgi tazelemek iyidir, ve doğru bilgiyi doğru zaman ve yerde kullanılması lazım” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop da, amaçlarının ilk müdahale anında nasıl hareket edileceğini ve işleyiş süreçlerinin daha hızlı olmasını sağlamak olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu eğitimin amacı, bölgemizde yeni başlayan doktorlarımıza, acilde çalışan hemşerilerimize ve paramediklerimize yeni özgün tedavi yöntemlerini anlatarak, vatandaşlarımızın çok daha kaliteli hizmet alması için eğitimlerin planlanmasıdır. Eğitimlerimizde hastalıkların özellikle şok durumlarında müdahale yöntemlerini, tıbbi yardım gerektiren durumları ve kırık durumlarında ne yapılacağını göstermek istiyoruz. Buraya sadece hekimlerimizi değil, bölgemizde çalışan paramediklerimizi ve hemşirelerimizi de davet ettik. Doktorlarımıza eğitim verirken, aynı zamanda atölyemizde 2 gün boyunca toplamda 40’a yakın eğitmen ve 20’ye yakın eğitmen yardımcısıyla beraber konferans salonumuzda yapacağız. Vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum, amacımız ilk müdahale anında hastalarımızın mağdur olmayacak şekilde ve en üst düzeyde kaliteli olarak eğitmek amacıyla bu eğitimleri planladık. Katılan herkese teşekkür ediyorum.”

KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.