Demirel ailesinin acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel’in babası Alaattin Demirel hayatını kaybetti.

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel’in 77 yaşındaki babası Alaattin Demirel, solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Alaattin Demirel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, MemurSen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.