Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.
Geçen hafta Polonya´dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da Ukrayna´dan ilk turist kafilesi geldi ve Kayseri Havalimanı'nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde 'Hoş geldiniz' yazan dövizlerle karşılandı. Turistler yeni yılı Erciyes'te karşılayacak. Erciyes için Kayseri´ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova´dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bugün dört uçuş daha oldu. Polonya´dan ikinci uçak geldi, Rusya´dan seferler başladı ve Ukrayna´dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi. İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna´dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes´e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır" diye konuştu.
KAYSERİ
28 Aralık 2019 Cumartesi
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