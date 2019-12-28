Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

DHA

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.
Geçen hafta Polonya´dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da Ukrayna´dan ilk turist kafilesi geldi ve Kayseri Havalimanı'nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde 'Hoş geldiniz' yazan dövizlerle karşılandı. Turistler yeni yılı Erciyes'te karşılayacak. Erciyes için Kayseri´ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova´dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bugün dört uçuş daha oldu. Polonya´dan ikinci uçak geldi, Rusya´dan seferler başladı ve Ukrayna´dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi. İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna´dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes´e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır" diye konuştu.
   

KAYSERİ

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk ...
Başkan Palancıoğlu su kanallarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu su kanallarını inceledi
Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü
Uçak ambulans Kayseri'deki 2 hasta için havalandı
YEREL HABERLER Uçak ambulans Kayseri'deki 2 hasta için havalandı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Demirel ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Demirel ailesinin acı günü
LÖSEV’den lösemili çocukları eğlendiren etkinlik
YEREL HABERLER LÖSEV’den lösemili çocukları eğlendiren etkinlik
Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı Onat: "Zulüm asla ebedi olmayacaktır ve kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır"
YEREL HABERLER Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı Onat: ...
Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa ...
Kayseri Kafkas Derneği’nden kök hücre bağışı Başkan Kızılkaya: ”Amacımız kan verme konusunda farkındalık oluşturarak, hastalara yardımcı olmak”
YEREL HABERLER Kayseri Kafkas Derneği’nden kök hücre bağışı Başkan ...
Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula gönderen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula ...
Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti" Milli otomobilin 38. üretimine Kayseri talip
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti ...
Milletvekili Yıldız: "Yerli üretimlerden ürettiğimiz elektriği otomotivde kullanılmasını sağlamak son derece güzel bir şey olacak" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "2019, 2018'e göre daha olumlu" "Asgari ücretin yüksek olmasını tabi ki gönül ister. Ama ekonomik dengeleri de dikkate almak kaydıyla"
YEREL HABERLER Milletvekili Yıldız: "Yerli üretimlerden ürettiğimiz ...
KTO Başkanı Gülsoy’dan 'Yerli Otomobil' değerlendirmesi “Türk vatandaşı olarak, yıllardır beklediğimiz bu güne şahit olmaktan gurur ve mutluluk verici”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan 'Yerli Otomobil' ...
Kayseri 3. Acil Günleri başladı İl Sağlık Müdürü Benli: “Eğitimlerle personelimizi en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri 3. Acil Günleri başladı İl Sağlık Müdürü ...
Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı
Bellona Kayseri’nin rakibi Galatasaray
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’nin rakibi Galatasaray
Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı
Yeni yıla Erciyes'te girecekler
YEREL HABERLER Yeni yıla Erciyes'te girecekler
Kayseri Spor Adamları Derneği'nin 7. Vefa Gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri Spor Adamları Derneği'nin 7. Vefa Gecesi ...
Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu’nun verdiği konseri izledi ve Kayserililere çağrıda bulundu: "Hep beraber Kayseri'mize sahip çıkalım"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu’nun ...
Talas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta karla mücadele aralıksız sürüyor
Bellona Kayseri, Kaela Davis’i transfer etti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Kaela Davis’i transfer etti
TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den
YEREL HABERLER TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X