Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82

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SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 22

GALATASARAY: Funda (x), Meltem (x) 7, Şerife (x) 2, Sude (x) 3, Sinem (x) 5, Işıl (x) 9, Stankovic (x) 3, Hartley (x) 23, Tilbe (x) 7, Mısra (x) 2, Macaulay (x) 21, İnci (x).

1´İNCİ PERİYOT: 19 21

DEVRE: 35 43

3´ÜNCÜ PERİYOT: 45 57Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 82 61 mağlup oldu.

Müsabakada Galatasaray'da 23 sayı kaydeden Nicole Hartley maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda 22 sayı kaydeden Kennedy V. Burke Bellona kayseri basketbol'un en skorer ismi oldu.



KAYSERİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

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