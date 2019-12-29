Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, transferde hız kesmiyor. KırmızıSiyahlılar Kocasinan Ülküspor’dan savunma oyuncusu Çağlar Erdemci’yi transfer etti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele eden ve ligin ilk yarısını lider olarak kapatan Develispor, ligin ikinci yarısına daha güçlü girmenin hesabını yapıyor. KırmızıSiyahlılar devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Develispor, ligin ilk yarısında Kocasinan Ülküspor forması giyen Çağlar Erdemci’yi renklerine bağladı. Çağlar Erdemci ile birlikte kadrosuna daha önce Bilal Çavuş, Mevlüt Metin, Ahmet Emin Ayata ve Selim Yağmur’u renklerine bağlayan DEvelispor’da transfer çalışmalarını devam ediyor.

KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

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