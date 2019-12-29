Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 17.Hafta Trabzonspor-İ.M.Kayserispor: 3-1

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İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ilk yarının son maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Trabzonspor’a 31 mağlup oldu.

Spor Toto Akademi Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 17.haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk oldu. Trabzon Kadir Özcan Tesislerinde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında Süleyman Okçu’nun golü ile 10 öne geçmesine rağmen rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı doksan dakika sonunda sahadan 31’lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligin ilk yarısını puansız kapattı. SarıKırmızılılar deplasmanda aldığı 31’lık mağlubiyet sonrası ligin ilk yarısını 15 puanla tamamladı.

KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

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İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:54

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