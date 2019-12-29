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Kayseri’de 122 farklı ulustan 100 bin göçmen yaşıyor Eyüp Yaşar :”İl Göç İdaresinin temel görevi, ...

İHA

Kayseri’de yaşayan göçmenler ve Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Araştırma İstatistik ve Projeler Çalışma Grup Başkanı Eyüp Yaşar, ”İl Göç İdaresinin temel görevi, yabancıların ülkemizde düzenli yaşamalarını sağlamak” dedi.
Kayseri’de yaşayan yabancıların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu ve kendileri hakkında bilinen yanlışları düzeltmek için projeler geliştirdiklerini söyleyen Eyüp Yaşar, “İl göç idaresi 2014 yılında kuruldu ve 81 ilde teşkilatlanmaya başladı. Daha önce emniyet müdürlüğünde yabancılar şubenin yapmış olduğu işlemleri yapıyoruz biz. İşimiz yabancılar ile. Yabancıların bütün iş ve işlemlerini Kayseri üzerinde İl göç idaresi yapıyor. Bütün illerimizde İl göç idaresi mevcuttur. İllerde ki yabancıları kayıt altına alma, geri gönderme, sınır dışı işlemleri ve diğer birçok işlemleri biz yapmaktayız. Kayseri’de şu anda 122 farklı milletten yabancı bulunmakta. Tabi bunların büyük bir çoğunluğunu Suriyeli mülteciler oluşturmakta. Daha çok Suriyeliler çoğunlukta olunca bunlar üzerine bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz bu konu ile ilgili doğru bilinen yanlışlar diye bir çalışma hazırladık. Burada aslında doğrusu yazan bilgilerin toplum tarafından nasıl yanlış bilindiği gösteriliyor. Biz bu şekilde Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar adlı çalışma ile toplumdaki yanlış anlaşılan Suriyeli algısını kırmak adına böyle bir çalışma yaptık. Kayseri deki yabancıların büyük çoğunluğu Suriyelidir ama bunun yanında ikamet izni ile kalan, ulusal koruma kapsamında kalan yabancılarda var. İkamet izni ile kalan yabancılardan bahsetmek gerekirse yabancı öğrencilerimiz, Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancı gelinlerimiz var. Çalışma izni ile Kayseri’de bulunanlar var. Turizm amaçlı gelenler var çünkü şehrimizde kış turizmi yapılıyor. Ulusal koruma kapsamında kalan, Irak, Afgan, İran gibi yabancı uyruklular var. Kayseri’ye çalışma amaçlı gelenler, biliyorsunuz ki Kayseri sanayi kentidir. Daha çok organize sanayi bölgesinde mobilya üzerine işlerde çalışıyorlar. Sadece çalışmıyorlar. İşveren konumunda yabacılarda var. Burada fabrikası olan, yatırım yapan, diğer ülkelere ihracat yapan, burada birçok yabancı işçisi olan yatırım ve sermaye sahibi olan yabancılarda var. Kayseri mobilya kenti olması vesilesi ile mobilya sektörü üzerinde faaliyet gösteriyorlar” dedi.
Yaşar, yabancılarla ilgili sorunların ve bilinmesi gerekenlerin broşür halinde hazırlanarak her platformda dile getirildiğini ve yerel halk ile yabancılar arasında oluşabilecek her türlü sorunun önüne geçmek istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz gönüllü gitmek isteyen Suriyelilerin iş ve işlemlerini de yapıyoruz. Burada bizim geçici koruma birimimiz diye bir masamız var. Burada ülkesine tekrar dönmek isteyen Suriyeli insanların işlemlerini yapıyoruz. Toplumda maalesef yanlış bilinen bilgiler mevcut. Biz Kayseri İl göç idaresi olarak bir broşür oluşturduk az öncede bahsettiğim gibi. Biz bu broşürleri katıldığımız bütün konferanslarda, il müdürlüğümüze gelen bütün vatandaşlara, gittiğimiz bütün kamu, kurum ve kuruluşlara götürüyoruz. Burada aslında işin aslının o olmadığı toplum tarafından bazı kesimlerin toplumumuzu yanlış bilgilere yönlendirdiğine dair bilgiler mevcut. Biz bu konular ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz mahalle ziyaretleri, komşu ziyaretleri, yabancıların yoğun yaşadığı mahalleleri ziyaret ediyoruz. Burada oluşan sorunları çözmeye, oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim internette yapmış olduğumuz uyum çalışmaları mevcuttur. Mesela örnek verecek olursak, 27 Mayıs 2019 tarihinde Esenyurt mahalle muhtarlığına ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde oradaki mahalle sakinleri ile yani yerel halkımız ile buluşmuşuz. Orada yaşayan yerel halk ile yabancılar arasında oluşabilecek sorunların önüne geçmek için oradaki yerel halk ile toplantı yaptık. Bunun haricinde Sahabiye mahalle muhtarlığına gittik. Önceliğimiz yabancı halkın yoğun yaşadığı yerlerdeki sorunları tespit edip, bunun üzerine nasıl çözümler geliştirebiliriz.”
İl göç idaresi olarak sadece kayıt yapmadıklarını, uyum noktasında da iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Yaşar, “Kayseri İl göç idaresi olarak Bizim asli görevimiz yabancıları kayıt altına almak düzenli bir şekilde şehrimizde yaşamalarını sağlamak. Biz bunun yanında yabancılar topluma nasıl uyum sağlar, toplum ile arasındaki sorunlar nasıl ele alınır, bizler bunun çalışmalarını da yapıyoruz çünkü göçmen nüfusunun sadece kayıt altına almak, sadece onlara belli statüler yüklemek o göçmen nüfusunu o ülkede yaşamasını kolaylaştırmaz. Aynı zamanda göçmen nüfusu ile yerel halk arasında ki uyumu da sağlamak lazım. Toplumsal sorunların önüne geçmek lazımdır. Kayseri İl göç idaresi olarak çalışmalar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile dernekler ile çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta Iraklı kanaat önderleri ile bir araya geldik. Türk halkı ile Iraklılar arasındaki sorunları değerlendirdik. Göçü biz sadece idare olarak rutin etmeyip, aynı zamanda şehrimize göçüp gelen belli sebeplerden dolayı yabancıları kendi halkımız ile buluşturmaya, uyum noktasında iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

KAYSERİ

29 Aralık 2019 Pazar

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