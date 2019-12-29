Sel felaketinden etkilenen Adana'ya, Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli uzatıldı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sağanak yağmur ve oluşan sel felaketi sonrasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşerek belirlenen ihtiyaçlardan oluşan yardım kamyonlarının yola çıktığını twitter hesabından duyurdu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın koordinasyonun da Erciyes Anadolu Holding vatandaşın yaralarını sarıyor. Alpaslan Baki Ertekin kendi hesabından, ''Adana’da sağanak ve selden etkilenen bölgelere @erciyesanadolu olarak ilk yardım kamyonlarımız yarın ulaşacak. Adana valimiz sn Mahmut Demirtaş ile iletişimdeyiz ve hızlıca yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Rabbim Adana’mızı ve tüm yurdumuzu bu tür afetlerden korusun'' mesajını paylaştı.

KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

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