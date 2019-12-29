Aç kalan kurtlar mahalleye indi

KAYSERİ´nin Sarıoğlan ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, mahalleye indi.

Sarıoğlan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün akşam sıralarında kırsal Ebulhayır Mahallesi'ne indi. Korku ve paniğe neden olan kurtları gören mahalleli, evlerine sığındı. Bir süre mahallede dolaşan 4 kurt, daha sonra uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Geçen günlerde Sarıoğlan Belediyesi, kırsal alanlarına yabani hayvanlar için yiyecek bırakmıştı.



KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.