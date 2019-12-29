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Tik hastalığı herkesi güldürüyor, onu üzüyor 55 yaşındaki Menderes Yargı tik hastalığı nedeniyle zor ...

İHA

Kayseri'de tik hastalığı bulunan Menderes Yargı'nın istemsiz hareketleri herkesi güldürürken, kendisini zor durumda bırakıyor.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Menderes Yargı, mahallede 'Çiçeğim' lakabı ile tanınıyor. Tik hastalığı nedeniyle karşısındaki insan ne yaparsa aynısını yapan Yargı, "Bu hastalık küçüklüğümden beri var. Yıllardır tanıdığım herkes bu hastalığın farkında. Hayatımı zorlaştırıyor, sıkılıyorum, bazen üzülüyorum. Öpücük atarlarsa öpücük atıyorum, ne hareket yaparlarsa onu yapmak zorunda kalıyorum" dedi.
Yargı, "Bazen arkadaşlar takıldıkça neşe içinde günlerimiz geçiyor. Ara sıra ise bir bayanın yanında veya istemediğim hareketlere zorluyorlar. O zaman çok sıkılıyorum, zor durumda kalıyorum" diye konuştu.
Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği'nde vakit geçiren Yargı'nın tanıdıklarından Ali Benli, "Menderes ağabeyimizi 45 yıldır tanıyoruz. Ufak tefek takılıyoruz kendisine. Kendisi de neşeleniyor, biz de neşeleniyoruz. Kimse ile sıkıntısı olmaz, sırf kendisini görebilmek için buraya gelip gidiyoruz" dedi.

KAYSERİ

29 Aralık 2019 Pazar

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