Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez 6 gol yedi. Ligde oynadığı 17 maçta kalesinde 42 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören SarıKırmızılılar, ilk yarıda Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 4’er gol gördü. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında kalesinde 3’er gol gören Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında ise 2’şer gol yemişti.

KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:54

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