Kar yağışı altında, kar banyosu yaptılar

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, kar yağışı altında kar banyosu yaptı.

Kayseri Erciyes ve çevresinde kar banyosu yaparak ve buzlu suya girerek isimlerini duyuran Erciyes Kar Kaplanları Spor kulübü üyeleri, merkez Melikgazi ilçesi Kızıltepe Mahallesi'nde bir araya geldi. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı kulüp üyeleri, önce kar topu oynadı, ardından kar yağışı altında soyunarak kar banyosu yaptı.

Kulüp lideri Osman Doğan, sağlıklı yaşam için herkesin kendilerine uygun bir sporu yapması gerektiğini söyleyerek, "Başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere salgın hastalıklardan korunabilmek adına spor önemli. Yılın 52 haftasında sporu çeşitli parkurlarda sabahın ilk ışıkları ile yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 23 saat süren dağ ve tepelerdeki yürüyüşten sonra vücudumuzu ısıtarak kar banyosu yapıyoruz. Grip, nezle olmuyoruz. Sağlığımızı, sabah yürüyüşü ve kar banyosuna borçluyuz" dedi.



KAYSERİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:20

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