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Kar yağışı altında, kar banyosu yaptılar

DHA

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, kar yağışı altında kar banyosu yaptı.

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, kar yağışı altında kar banyosu yaptı.
Kayseri Erciyes ve çevresinde kar banyosu yaparak ve buzlu suya girerek isimlerini duyuran Erciyes Kar Kaplanları Spor kulübü üyeleri, merkez Melikgazi ilçesi Kızıltepe Mahallesi'nde bir araya geldi. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı kulüp üyeleri, önce kar topu oynadı, ardından kar yağışı altında soyunarak kar banyosu yaptı.
 Kulüp lideri Osman Doğan, sağlıklı yaşam için herkesin kendilerine uygun bir sporu yapması gerektiğini söyleyerek, "Başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere salgın hastalıklardan korunabilmek adına spor önemli. Yılın 52 haftasında sporu çeşitli parkurlarda sabahın ilk ışıkları ile yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 23 saat süren dağ ve tepelerdeki yürüyüşten sonra vücudumuzu ısıtarak kar banyosu yapıyoruz. Grip, nezle olmuyoruz. Sağlığımızı, sabah yürüyüşü ve kar banyosuna borçluyuz" dedi.

KAYSERİ

29 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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