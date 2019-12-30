Kayseri 1. Amatör Küme’de büyük heyecan Haftanın sonuçları

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme’de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;
A Grubu Haftanın Sonuçları
Yerköyspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)
Amarat Gençlikspor 02 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Kayseri Yavuzspor 20 Yeni Esenspor
Esentepespor 23 Başakpınar Belediyespor
Argıncıkspor 01 Güneşspor
B Grubu Haftanın Sonuçları
Palasspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Akkışla Gençlikspor 02 Kayserigücü FK
Makfitspor 31 Gültepespor
Kafkasspor 11 Tomarza Belediyespor
Argıncık Esnafspor 26 Kayseri OSB Atletikspor
Sanayi Esnafspor (BAY)
KAYSERİ
30 Aralık 2019 Pazartesi
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