Kayseri 1. Amatör Küme’de büyük heyecan Haftanın sonuçları

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme’de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;

A Grubu Haftanın Sonuçları

Yerköyspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)

Amarat Gençlikspor 02 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 20 Yeni Esenspor

Esentepespor 23 Başakpınar Belediyespor

Argıncıkspor 01 Güneşspor

B Grubu Haftanın Sonuçları

Palasspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor 02 Kayserigücü FK

Makfitspor 31 Gültepespor

Kafkasspor 11 Tomarza Belediyespor

Argıncık Esnafspor 26 Kayseri OSB Atletikspor

Sanayi Esnafspor (BAY)

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

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