Kayseri Birinci Amatör Küme Argıncıkspor-Güneşspor:0-1

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor’u 10 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1
Hakemler: Suat Alptekin xxx, Osman Baruk xxx, Turan Çelik xxx
Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Osman Koş xx, Hüseyin Yılmaz xx (Dk.80 Selim Akdeniz x), Kaan Aşık xx, Kerim Göçek xx, Ahmet Arsoy xx (Dk.65 Haydar Cüce x), Menduh Çökük xx (Dk.71 Mevlüt Buğra x), Ahmet Sebile xx, Emrah Arslan xx, Bahattin Baydemir xx, Fatih Çetinalp xx
Güneşspor: Ömer Sefa xxx, Furkan İmdat xxx, Cengizhan Bakar xxx, Memiş Duran xxx, Enes Güler xxx, Abdulsamet Coşkun xx (Dk.65 Orhan Çankaya x), Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xxx, Ali Yerlitaş xx, (Dk.82 Ferhat Yılmaz x), Mehmet Durdu xxx, Turgut Vural xxx
Gol: Mehmet Durdu Dk.28 (Güneşspor)
KAYSERİ
30 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:49
- ÖĞLE 12:45
- İKİNDİ 15:11
- AKŞAM 17:32
- YATSI 18:55