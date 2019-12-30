Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, ilk döneminde 48 maçta görev yapmıştı.

Süper Lig 20192020 sezonunun ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda Hırvat teknik adam Robert Prosinecki görev yapacak. 50 yaşındaki teknik direktör sarı kırmızılı takımda ikinci kez görev üstleniyor. 20122013 sezonunun 8.haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Prosinecki, sezon sonuna kadar takımın başında kalmıştı. Prosinecki, 20132014 sezonun ilk yarısı boyunca da görev yapmıştı.

20122013 sezonu

Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, 20122013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. Prosinecki ile çıkılan 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. İşte o maçlar:

KayserisporM.Başakşehir 01

GalatasarayKayserispor 30

KayserisporKarabükspor 30

ElazığsporKayserispor 04

KayserisporGaziantepspor 11

SivassporKayserispor 42

KayserisporFenerbahçe 11

TrabzonsporKayserispor 11

KayserisporKasımpaşa 10

BeşiktaşKayserispor 31

BursasporKayserispor 21

KayserisporAntalyaspor 20

AkhisarsporKayserispor 12

KayserisporOrduspor 00

EskişehirsporKayserispor 03

KayserisporGençlerbirliği 10

KayserisporMersin İ.Y 21

BaşakşehirKayserispor 00

KayserisporGalatasaray 13

KarabüksporKayserispor 31

KayserisporElazığspor 41

GaziantepsporKayserispor 01

KayserisporSivasspor 11

FenerbahçeKayserispor 21

KayserisporTrabzonspor 21

KasımpaşaKayserispor 12

KayserisporBeşiktaş 20

20132014 sezonu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Robert Prosinecki, 20132014 sezonunda yola devam etti. Hırvat teknik adam, Kayserispor'un başında 17 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 9 yenilgi aldı. 12 puan toplayabilen Kayserispor ile Prosinecki'nin yolu ilk yarı sonunda ayrılmıştı. 13 gol atıp 28 gol yiyen Kayserispor, ilk yarıyı 17. sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısına Paciencia ile başlayan sarı kırmızılılar, sonrasında Ertuğrul Seçme ile sezonu tamamladı. Kayserispor sezonu 29 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. İşte 20132014 sezonundaki Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un çıktığı maçlar ve sonuçları:

KayserisporSivasspor 10

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporElazığspor 13

GençlerbirliğiKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 01

K.ErciyessporKayserispor 11

KayserisporGaziantepspor 01

BursasporKayserispor 20

KayserisporGalatasaray 24

AntalyasporKayserispor 22

KayserisporBeşiktaş 03

Ç.RizesporKayserispor 02

KayserisporAkhisarspor 00

KarabüksporKayserispor 10

KayserisporEskişehirspor 11

KayserisporKonyaspor 00

FenerbahçeKayserispor 51

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.