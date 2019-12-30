Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, ilk döneminde 48 maçta görev yapmıştı.
Süper Lig 20192020 sezonunun ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda Hırvat teknik adam Robert Prosinecki görev yapacak. 50 yaşındaki teknik direktör sarı kırmızılı takımda ikinci kez görev üstleniyor. 20122013 sezonunun 8.haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Prosinecki, sezon sonuna kadar takımın başında kalmıştı. Prosinecki, 20132014 sezonun ilk yarısı boyunca da görev yapmıştı.
20122013 sezonu
Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, 20122013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. Prosinecki ile çıkılan 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. İşte o maçlar:
KayserisporM.Başakşehir 01
GalatasarayKayserispor 30
KayserisporKarabükspor 30
ElazığsporKayserispor 04
KayserisporGaziantepspor 11
SivassporKayserispor 42
KayserisporFenerbahçe 11
TrabzonsporKayserispor 11
KayserisporKasımpaşa 10
BeşiktaşKayserispor 31
BursasporKayserispor 21
KayserisporAntalyaspor 20
AkhisarsporKayserispor 12
KayserisporOrduspor 00
EskişehirsporKayserispor 03
KayserisporGençlerbirliği 10
KayserisporMersin İ.Y 21
BaşakşehirKayserispor 00
KayserisporGalatasaray 13
KarabüksporKayserispor 31
KayserisporElazığspor 41
GaziantepsporKayserispor 01
KayserisporSivasspor 11
FenerbahçeKayserispor 21
KayserisporTrabzonspor 21
KasımpaşaKayserispor 12
KayserisporBeşiktaş 20
20132014 sezonu
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Robert Prosinecki, 20132014 sezonunda yola devam etti. Hırvat teknik adam, Kayserispor'un başında 17 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 9 yenilgi aldı. 12 puan toplayabilen Kayserispor ile Prosinecki'nin yolu ilk yarı sonunda ayrılmıştı. 13 gol atıp 28 gol yiyen Kayserispor, ilk yarıyı 17. sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısına Paciencia ile başlayan sarı kırmızılılar, sonrasında Ertuğrul Seçme ile sezonu tamamladı. Kayserispor sezonu 29 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. İşte 20132014 sezonundaki Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un çıktığı maçlar ve sonuçları:
KayserisporSivasspor 10
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporElazığspor 13
GençlerbirliğiKayserispor 11
KayserisporTrabzonspor 01
K.ErciyessporKayserispor 11
KayserisporGaziantepspor 01
BursasporKayserispor 20
KayserisporGalatasaray 24
AntalyasporKayserispor 22
KayserisporBeşiktaş 03
Ç.RizesporKayserispor 02
KayserisporAkhisarspor 00
KarabüksporKayserispor 10
KayserisporEskişehirspor 11
KayserisporKonyaspor 00
FenerbahçeKayserispor 51
KAYSERİ
30 Aralık 2019 Pazartesi
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