Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu Yıldızları-Talas Anayurtspor: 6-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 61 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 No'lu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx, Serkan Yıldırım xx

Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx ( Dk. 75 Tevfik Sarıkaya x) Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx ( Dk. 55 Emre Şahin xx), Eray Yazılıtaş xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Karahan Hamurcu xxxx, Murat Aydın xxx (Dk. 65 Baran Ayar x), Berat Aydemir xxx

Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Çağrı Şahin x (Dk. 25 Serhat Sarıbuğa x), Furkan Aktaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x (Dk. 65 Mert Aslan x), Berkehan Özsoy x, Doğan Bilgin xx, Recep Atmaca x (Dk. 65 Mehmet Kağan Kökoğlu x), Cengiz Esme x, Halil Coşkun x, Erol Aydeniz x

Goller: Karahan Hamurcu Dk. 5 , 7 , 16 , 46, 60 ve 74 (Anadolu Yıldızları), Doğan Bilgin Dk. 55 (Talas Anayurtspor)

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.