Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Argıncık Esnafspor-OSB Atletikspor: 2-6

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 62 mağlup oldu.

Stat: Argıngıncık 1 No'lu Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Can Köşe x, Onur Ünal x, Fatih Karakuş x, Samet Sarıçiçek x, Engin Uçel x, Cafer Eroğlu x, Duran Yılmaz x, Durmuş Tarım xx, Mücahit Çelik xx

OSB Atletikspor: Ali Birol xxx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xxx, Hamza Efehan Gürpınar xxx, Ömer Yıldız xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız xxx

Goller: Duran Yılmaz Dk. 24 ve 39 ( Argıncık Esnafspor ) , Furkan Batar Dk. 15 ve 29 Ömer Yıldız Dk. 34 ve 60 , Akif Gürkan Dk. 50 , Mustafa Yeşil Dk. 70

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.