Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Argıncık Esnafspor-OSB Atletikspor: 2-6

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 62 mağlup oldu.
Stat: Argıngıncık 1 No'lu Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Can Köşe x, Onur Ünal x, Fatih Karakuş x, Samet Sarıçiçek x, Engin Uçel x, Cafer Eroğlu x, Duran Yılmaz x, Durmuş Tarım xx, Mücahit Çelik xx
OSB Atletikspor: Ali Birol xxx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xxx, Hamza Efehan Gürpınar xxx, Ömer Yıldız xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız xxx
Goller: Duran Yılmaz Dk. 24 ve 39 ( Argıncık Esnafspor ) , Furkan Batar Dk. 15 ve 29 Ömer Yıldız Dk. 34 ve 60 , Akif Gürkan Dk. 50 , Mustafa Yeşil Dk. 70
KAYSERİ
30 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:49
- ÖĞLE 12:45
- İKİNDİ 15:11
- AKŞAM 17:32
- YATSI 18:55