Uyuşturucu sanığına 11 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hicret Yalçı (38), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde Hicret Yalçı'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada kapı pervazlarına saklanmış 141 gram esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. 2 yıl önce cezaevinden çıktığı belirlenen Hicret Yalçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Hicret Yalçı, "Ben, uyuşturucu kullanıcısıyım. Evimde bulunan uyuşturucunun bir bölümü kullanmak için aldığım uyuşturucudur. Kapı pervazında bulunanlar ise bozuk olduğu için iade etmek amacıyla sakladığım uyuşturuculardır" dedi.

Mahkeme heyeti, alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Yalçı'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 11 yıl hapis, 22 bin TL para cezası verildi.



KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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