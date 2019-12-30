Başkan Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceklerini belirterek, yeni başlangıçların yaşandığı, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakılacak bir yıl olmasını diledi.

Başkan Aksoy, yeni yıl kutlama mesajında; “2020 yılında da kardeşlik duygularının pekiştiği ve insanların birbirlerine sevgiyle, muhabbetle baktığı memleketimize, milletimize ve dünya insanlık alemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. 2020’nin birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milleti’nin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu yeni yılda herkese, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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