İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol liginin fikstür çekiminin 17 Ocak Cuma günü yapılacağı açıklandı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon Kayseri İkinci Amatörküme maçlarının 89 Şubat tarihlerinde başlayacağı açıklandı. Bu ligde mücadele edecek olan takımların fikstür çekimi ise 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Yapılan açıklamada 17 Ocak Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde saat 16.00'da yapılacak fikstür çekimine kadar katılmak isteyen takımların evrak ve vize işlemlerini tamamlamaları istendi.

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

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YATSI 18:55

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