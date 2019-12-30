HADAK, sezona madalyalar ile başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı. Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları yarışmalarda 4 madalya kazandı.

2829 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarışmalar nefesleri kesti. U12 U14 U16 U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda HADAK kulübü sporcularından U12 erkeklerde Ali Çavuş ikinci, U14 bayanlarda Ela Özdemir ikinci, U14 erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, büyük erkek kategorisinde Ömer Can Gürlaş üçüncü olarak toplam 4 madalya kazandı.

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.