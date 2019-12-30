Okullar arası Genç B Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Genç B Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

10 27 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç kızlar kategorisinde 3 takımdan 36 sporcu, genç erkeklerde ise 11 takımdan 150 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda

Kızlarda; 1. Özel İstem Koleji Anadolu Lisesi, 2. Sema Yazar Anadolu Lisesi ve 3.Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Erkeklerde; 1. Özel Erciyes Anadolu Lisesi(A), 2. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi(A) Ve 3. Özel Tekden Fen Lisesi(A) oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:55

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