Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20192020 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 0405 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 1415 Aralık tarihlerinde oynanan 13.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verildi. 2 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte 14.Haftanın Maç Programı



Kayseri YolsporDevelispor

Kocasinan ŞimşeksporBuğdaylıspor

Kayseri GençlerbirliğiKayseri Sağlıkspor

Esen Makina BelsinsporKocasinan Ülküspor

Trend GayrimenkulsporKayseri Şekerspor

Kayseri DemirsporHacılar Erciyesspor

Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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