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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20192020 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 0405 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 1415 Aralık tarihlerinde oynanan 13.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verildi. 2 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte 14.Haftanın Maç Programı

Kayseri YolsporDevelispor
Kocasinan ŞimşeksporBuğdaylıspor
Kayseri GençlerbirliğiKayseri Sağlıkspor
Esen Makina BelsinsporKocasinan Ülküspor
Trend GayrimenkulsporKayseri Şekerspor
Kayseri DemirsporHacılar Erciyesspor
Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor

KAYSERİ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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