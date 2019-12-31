Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak

Kayseri'de yeni yıl kutlamalarında alınan önlemler çerçevesinde 2 bin 680 polis memuru görev yapacak.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "İlimizde yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla; İlimiz Merkez ve İlçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada alınan önlemlerle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla; alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanında, tren garında, şehirlerarası otobüs terminalinde, eğlence yapılacak yerlerde, meydanlarda, karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı (196) ekip ve (2680) personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri arttırılmıştır.

İlimiz genelinde çok sayıda resmi ve sivil personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, halkımızın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için mevcut tedbirler arttırılarak devam edecektir.

Her zaman olduğu gibi halkımızın huzurunu ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri 112 Acil Çağrı Merkezi, diğer telefonlarımız ve email adresimize bildirmenizi bekliyoruz."

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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