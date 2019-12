Talas, yaban hayvanlarını unutmadı

Talas Belediyesi, ağırlaşan kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, belirlenen noktalara yem bırakıyor.

Patiköy projesiyle sokak hayvanlarının her türlü bakımını gerçekleştiren Talas Belediyesi, kış aylarının kendini hissettirmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da unutmuyor. Bu kapsamda Talas sınırları içerisinde birçok bölgede oluşturulan besleme noktalarında yaban hayvanlarının yiyeceğe erişimleri sağlanıyor. Bu besleme noktalarına, hayvanların ihtiyacı olan yemler bırakılıyor.

“HER CANLI BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sorumluluk alanlarındaki her canlının kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, “Yaratılanı seviyoruz Yaratan’dan ötürü. İlçemiz sınırlarındaki her canlının yaşam hakkı var ve biz bu yaşam hakkının en güzel şekilde gerçekleşmesi için çaba sarfediyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanları için Patiköy’ü inşa ettik ve Türkiye’ye örnek olduk. Bunun yanısıra Talas genelinde bulunan 20 farklı alandaki besleme noktalarına bıraktığımız ekmek ve yemlerle kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanların aç kalmasının önüne geçiyoruz. Ali Dağı çevresi, Zincidere, Tavlusun ve Patiköy çevresinde yer alan noktalara günlük olarak yaklaşık 50 kg yem ve ekmek bırakıyoruz. Bu uygulama kış şartlarının kendini hissettirdiği sürece devam edecek” diye konuştu.

