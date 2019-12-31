Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Gençler AB Kickboks İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

10 11 Aralık 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara genç kız ve genç erkeklerde toplamda 73 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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