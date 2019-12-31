Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

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Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Bsketbol, ligin 12.haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

SarıKırmızılılar daha önce iç sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş’ı 9691, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 7759, Botaş'ı 6158, Samsun Canik Belediyespor'u 7358 ve İzmit Belediyespor'u 8276 mağlup etmişti.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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