Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.