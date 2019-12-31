Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

DHA

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı  tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.

KAYSERİ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar: “İnsanı merkez alan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “İnsanı merkez alan hizmet ...
Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum" Develi Kaymakamı Murat Duru, trafik denetiminde vatandaşlara tavsiyelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan ...
Büyüksimitci:”2020’den beklediğimiz büyümeyi hükümet ve özel sektör olarak birlikte başaracağız” “Yerli otomobil bizi hem gururlandırdı hem de duygulandırdı” “Asgari ücrette net rakamının artışının işçiye yansıtılması konusunu daha doğru buluyoruz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci:”2020’den beklediğimiz büyümeyi hükümet ...
Bellona Kayseri ilk kez kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri ilk kez kaybetti
Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği ...
“İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"
YEREL HABERLER “İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"
Talas, yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Talas, yaban hayvanlarını unutmadı
KTB Başkanı Bağlamış: "Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük" Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılması elzemdir"
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış: "Borsamızı özel sektörün ...
112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı koyamıyor Acil sağlık hizmetleri tüm zorluklara rağmen vatandaşın yardımına koşuyor
YEREL HABERLER 112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı ...
Başkan Yalçın'dan şampiyonlara altın
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan şampiyonlara altın
Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında ...
Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak
YEREL HABERLER Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak
Uğur Gezer, Talasgücü Belediyespor'da
YEREL HABERLER Uğur Gezer, Talasgücü Belediyespor'da
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor
Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi
YEREL HABERLER Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi
Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti
11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Prosinecki’den Mensah isteği
YEREL HABERLER Prosinecki’den Mensah isteği
ERÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Tekiner ve Doç. Dr. Hacer Tokyürek TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini Aldı
YEREL HABERLER ERÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Tekiner ve Doç. Dr. ...
Okullar arası Genç B Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Genç B Basketbol İl Birinciliği ...
Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye ...
Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde
YEREL HABERLER Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde
Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye ...
Develi’deki engellilere yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Develi’deki engellilere yeni yıl hediyesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X