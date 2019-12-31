Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum" Develi Kaymakamı Murat Duru, trafik denetiminde vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

2019 Yılı biterken Develi'de Emniyet ve Jandarma ekipleri trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Yeni yıla girmeden önce Develi çıkışında trafik denetimi yapan ve denetim sırasında sürücülere ikramlarda bulunan, koltuk yastığı hediyesi veren Emniyet ve Jandarma ekiplerini Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çevirmeye katılan Kaymakam Duru yolculara ikramda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

Sürücüleri uğurlayan Develi Kaymakamı Murat Duru "2019 yılı biterken emniyet ve jandarma ekiplerimizin trafik yönüyle kontrol yaptıkları yere geldik onları İlçe Kaymakamlığı olarak denetliyoruz, arkadaşlarımız fedakarca görevlerini yapıyorlar denetliyorlar. Sürücülerimizin kış lastiği takıp takmadıklarını, emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar ve onlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorlar. Özellikle bildiğimiz gibi Sayın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında kemerini tak ses getirsin kampanyası vardı. Özellikle kemerini takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar. 2020 yılında kazasız belasız, trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını dileyip buradan sürücülerimizi uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından Develi'ye gelen ve tekrar yurt dışına çıkmak üzere yola koyulan Ramazan Kaya "Biz yurt dışından geliyoruz, böyle denetimler çok hoşumuza gidiyor çoğalmasını isteriz. Türkiye'nin trafiği daha güzel olsun daha iyi olsun hepimiz katkı sağlayalım. Süleyman Soylu Beyin kemerini tak ses getirsin kampanyasına herkesi katılmasını umuyoruz" dedi.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.