Okullar arası Yıldız-Genç Halter il Birinciliği Tamamlandı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar arası YıldızGenç Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

24 Aralık 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Düzenlenen müsabakalara 13 okuldan 50 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakalarda Sporcular silkme ve koparmada birbirlerine üstünlük sağlayarak Grup Şampiyonasında ilimizi temsil etmek için ter döktüler.

Dereceye giren sporcular Yıldızlar kategorisinde Aydın’da, gençler kategorisinde ise Muğla’da yapılacak olan Grup Şampiyonalarında Kayseri'yi temsil edecekler.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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