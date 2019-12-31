Başkan Büyükkılıç: "2020'ye Kayseri damga vuracak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükkılıç: "2020'ye Kayseri damga vuracak"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının Kayseri'nin geleceğine damga vuracak yıllardan birisi olacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece bugünü değil geleceği için de çok önemli olan projelere 2020 yılında başlanacağını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç: "2020'ye Kayseri damga vuracak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının Kayseri’nin geleceğine damga vuracak yıllardan birisi olacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece bugünü değil geleceği için de çok önemli olan projelere 2020 yılında başlanacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019 yılında örnek projeler ve öncü uygulamalarla şehrin marka değerine katkıda bulunmaya, hız kesmeyen yatırımlarla halkımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ve gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için yeni projelerle ilgili özellikle Ankara bazında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. 2019’da yapılan çalışmaların meyvesini 2020 yılında alacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Belediyecilikteki tecrübemiz, hizmeti ibadet bilen anlayışımız, her alandaki yetkin personelimiz ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çıtayı daha da yükseltmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Kayseri tarihinin en önemli projelerinin temelini atarak, geleceğin Kayseri’sine önemli eserler bırakacağız. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile sadece Kayseri’nin değil ülkemizin en büyük parklarından birisi olacak olan Hava İkmal Şehir Parkı’nın temelini 2020 yılında atacağız. Ayrıca Kocasinan Bölgemize de 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde Keykubat Millet Bahçesi’ni kazandıracağız. 2020 yılı ulaşımda da önemli yatırımların yılı olacak. Konforlu toplu ulaşımı daha da yaygınlaştırmak için iki ayrı raylı sistem hattının temelini atacağız. BelsinTerminalŞehir HastanesiNuh Naci Yazgan ÜniversitesiMobilyakent raylı sistem hattının ihalesi kısa süre içinde yapılacak ve baharla birlikte hattın yapımına başlanacak. TalasAnayurt hattının da ihalesini en kısa sürede yaparak bu hattı da şehrimize kazandırmak için çalışmalara başlayacağız” dedi. 2020 yılında Kayseri belediyecilik tarihinin en önemli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabının teslim edileceğini ve diğer etapların hızla devam edeceğini, Camii Kebir Kentsel Değişim Projesine başlanacağını, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde yatırımların hız kazanacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, altyapı, çevre, kültür, sanat ve sporda da yatırım ve hizmetlerin hızla devam edeceğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile el ele gönül gönüle çalışarak ilçelerin ihtiyaçlarını gidermek için de gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.
2019 yılında turizme verdikleri önemin ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmaların artan bir ivmeyle süreceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Şehrimize yeni cazibe alanları kazandırırken, sadece bölgemize değil tüm dünyaya hitap eden bir kent olmak için de çalışmalar yapıyoruz. Kayseri, sahip olduğu değerlerle dünyanın önemli turizm kentlerinden birisi olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle sağlık turizmi için ilk adımları attık. Sağlık Turizmi Çalıştayı ve arkasından devam eden bilgilendirme toplantılarıyla başlattığımız çalışmalar 2020 yılında yapacağımız Sağlık Turizmi Kongresi ile hız kazanacak. Keza, Kayseri mutfağının zenginliğini ortaya koyduğumuz Gastronomi Çalıştayı ile bu alanda başlayacak çalışmalarımız da 2020’de çok daha ileri boyutlara taşınacak. 2020 yılı; balon turizmi, yeni açacağımız müzelerle kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak. Tüm bu çalışmaların yanı sıra dünya standartlarındaki kayak merkezine sahip olan Erciyes’imizi, yüksek irtifa kamp alanlarıyla yazın da insanlığın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

KAYSERİ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Yeni Yıl Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Yeni Yıl ...
Okullar arası Yıldız-Genç Halter il Birinciliği Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Yıldız-Genç Halter il Birinciliği ...
Kayseri'de 100 bine yakın yabancı yaşıyor İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı: "Yabancılar, Kayseri’ye ekonomide çok büyük katkılarda bulunmaktadırlar" Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Ofisi Sorumlusu İsmet Yasak: "Dünyada en fazla mülteci barındıran Türkiye"
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 bine yakın yabancı yaşıyor İl Göç ...
Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti
YEREL HABERLER Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli ...
Başkan Çolakbayrakdar: “İnsanı merkez alan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “İnsanı merkez alan hizmet ...
Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum" Develi Kaymakamı Murat Duru, trafik denetiminde vatandaşlara tavsiyelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan ...
Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu
YEREL HABERLER Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu
Büyüksimitci:”2020’den beklediğimiz büyümeyi hükümet ve özel sektör olarak birlikte başaracağız” “Yerli otomobil bizi hem gururlandırdı hem de duygulandırdı” “Asgari ücrette net rakamının artışının işçiye yansıtılması konusunu daha doğru buluyoruz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci:”2020’den beklediğimiz büyümeyi hükümet ...
Bellona Kayseri ilk kez kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri ilk kez kaybetti
Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği ...
“İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"
YEREL HABERLER “İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"
Talas, yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Talas, yaban hayvanlarını unutmadı
KTB Başkanı Bağlamış: "Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük" Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılması elzemdir"
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış: "Borsamızı özel sektörün ...
112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı koyamıyor Acil sağlık hizmetleri tüm zorluklara rağmen vatandaşın yardımına koşuyor
YEREL HABERLER 112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı ...
Başkan Yalçın'dan şampiyonlara altın
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan şampiyonlara altın
Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında ...
Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak
YEREL HABERLER Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak
Uğur Gezer, Talasgücü Belediyespor'da
YEREL HABERLER Uğur Gezer, Talasgücü Belediyespor'da
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor
Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi
YEREL HABERLER Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi
Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti
11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Prosinecki’den Mensah isteği
YEREL HABERLER Prosinecki’den Mensah isteği
ERÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Tekiner ve Doç. Dr. Hacer Tokyürek TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini Aldı
YEREL HABERLER ERÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Tekiner ve Doç. Dr. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X