Kayseri'de 2 uyuşturucu sanığına hapis cezası

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan işçi Miraç E. (35) 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası, Emre C. (30) ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

Polisin geçen haziran ayında Miraç E.'ye ait otomobilde yaptığı aramada 12 gram ecstasy hap ile 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Miraç E. ve arkadaşı Emre C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Emre C., savunmasında uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne süreken, Miraç E. de suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Miraç E.'ye, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası, Emre C.'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası verdi.





