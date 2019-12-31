Erciyes'te kayak heyecanı sona erdi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı Mevkiinde düzenlenen müsabakalara Snowboard’da 89, Kayaklı Koşuda ise 60 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve

Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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