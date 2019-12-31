Kayseri'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bahçe duvarına çarptı

Kayseri'de 1 kamyonet, 1 minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada kaldırımda yürüyen bir yaya ile birlikte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde 42 APV 40 plakalı otomobil, 38 DL 460 plakalı kamyonet ve 38 ACH 741 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kaldırıma çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.