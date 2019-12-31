Bunalıma girdi, kendini astı

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye mahallesi Göreme sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü. (63) kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.Ü.’nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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