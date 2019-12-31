Erciyes'te 'Meşaleli' yılbaşı heyecanı

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Erciyes Dağı'nda yeni yıl heyecanı yaşayan kayakseverler, meşaleli kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Erciyes Dağı'nda akşam kayağı yapan turistler, meşale yakarak yeni yıl heyecanı yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen kayakseverler, unutulmaz bir gece yaşadı.

KAYSERİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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AKŞAM 17:33

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