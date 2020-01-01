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Yeni yıla çalışarak girdiler Sağlık ve polis ekipleri vatandaşların huzuru için görevlerinin başında

İHA

Kayseri'de sağlık ve polis ekipleri, yeni yıla vatandaşların zor durumlarında yanlarında olmak için görevlerinin başında girdi.

Yeni yıla çalışarak girdiler Sağlık ve polis ekipleri vatandaşların huzuru için görevlerinin başında

Kayseri'de sağlık ve polis ekipleri, yeni yıla vatandaşların zor durumlarında yanlarında olmak için görevlerinin başında girdi.
Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşarken, sağlık ve polis ekipleri de, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmeleri için görevlerini sürdürdü. 112 ekipleri görevli oldukları istasyonlarda kendilerine gelen ihbarları kısa süre içerisinde değerlendirip zor durumda kalan vatandaşların imdadına yetişmek için çaba sarf etti. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, Mustafa Sarıalan 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek, burada görevli personel ile sohbet etti. Saatler 00:00'ı gösterdiğinde telsizden sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Benli, yaptığı telsiz anonsunda, "Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılınız geçirmiş olduğunuz yıllardan daha iyi olsun, daha güzelliklerle dolsun diyorum. Hepinize iyi nöbetler, hayırlı akşamlar" dedi.

Polis ekipleri uygulamada
Ayrıca, vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesi için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'de yoğun çaba sarf etti. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamada, araçları tek tek kontrol edip, alkol testi yaptı. Uygulamada alkollü olduğu tespit edilen sürücülere trafik cezası kesildi. Uygulamaya alkollü olarak yakalanan bir kişi de, alkolmetreyi üflememek için ekiplere zor anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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