Manolya Kurtulmuş, Bellona Kayseri Basketbol'da

Bellona Kayseri Basketbol, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u kadrosuna kattı. Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması giyen 22 yaşındaki Manolya Kurtulmuş ile sezon sonuna kadar anlaştı. 1998 doğumlu olan Manolya Kurtulmuş, bu sezon Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması ile 11 resmi maça çıktı. Manolya, daha önce Alanya Belediyespor, Çukurova Basketbol, Mersin Üniversitesi, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Adana Basketbol takımlarında forma giydi.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında Manolya Kurtulmuş ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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