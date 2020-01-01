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Başkan Çolakbayrakdar, daha kaliteli hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı

İHA

Kocasinan Belediyesi, 917 saha çalışanının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetlerini törenle dağıttı. Kıyafetleri kontrol edip, işçilere dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan'ın süpüreni adı verilen temizlik aracını kullanarak, temizlik çalışmalarına katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha kaliteli hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı

Kocasinan Belediyesi, 917 saha çalışanının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetlerini törenle dağıttı. Kıyafetleri kontrol edip, işçilere dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan’ın süpüreni adı verilen temizlik aracını kullanarak, temizlik çalışmalarına katıldı.
Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım Onarım Merkezi'nde düzenlenen törene Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcıları İlyas Yıldırım, Hasan Kılıç, Ali Bulu, Ümit Tokcan ile Mustafa Çapan ve birim müdürleri katıldı. Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve ParkBahçeler personelinin katıldığı törende Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla tek tek ilgilenip, bir süre sohbet etti. “Yeni yılda ailelerimiz, evlatlarımız ve sevdiklerimizle birlikte birlik, beraberlik içerisinde huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, zamanın kıymetini iyi bilmek gerektiğine işaret ederek,“ Bulunduğunuz zamanda yapılması gereken ne varsa hakkıyla ve en iyisini yaparak yerine getirmek lazım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de 2019 yılında yaptığımız hizmetleri artırarak, yeni yılda yapılması gerekenleri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kocasinan Belediyesi’nin her biriminde bin 500'e yakın çalışanımızla birlikte daha güzel Kocasinan için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; her çalışanımızın yaptığı iş çok önemlidir ve bu çalışmalar hemşehrilerimize hizmet olarak yansımaktadır. Bizler eşrefi mahluk olan insana hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyor, bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. İnsan merkezli hizmetle işinizi iyi yaptığınızda hem hak etmiş olduğunuz kazancınızın karşılığını, hem de vatandaşın duasını alırsınız. Bu noktada gayretle, özveriyle çalışan çalışanlarımızı tebrik ediyor, ellerine emeklerine sağlık diyorum. İnşallah 2020’de en güzel hizmetleri buluşturacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kocasinan’ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek. Bütün çabamız, şehrin huzuru ve mutluluğudur” ifadelerini kullandı.
Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman işçinin yanında yer aldığını belirterek, “Yakın zamanda arkadaşlarımızdan birisinin evi yandı. Bizler ne yapabiliriz diye kaygı çekerken Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, aynı gün içerisinde Kocasinan Belediyesi’nin bütün imkanlarını seferber ederek, evi eskisinden daha iyi duruma getirdi. Biz, Kocasinan Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu, ailenin bir ferdi olarak hepimiz için gurur verici. Her zaman yanımızda olan Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından kış şartlarında işçilerin üşümeden daha rahat çalışabilmesi için 917 personele elbise, uzun kollu kıyafet, mont, bot, bere ve eldiven dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, yeni kıyafetlerle daha güzel hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu.
İşçiler de kendilerine verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Sonrasında ise son sistem kameralı çöp toplama aracı ile ilgili bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın süpüreni adıyla ve sempatik görüntüsüyle dikkat çeken temizlik aracını kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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