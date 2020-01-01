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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Günaydın yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yeni yıl girerken alınan tedbirleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetledi.

Vali Günaydın yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yeni yıl girerken alınan tedbirleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetledi.
Ankara Yolu Polis Uygulama Noktası, Kayseri Şehir Hastanesi, Selimiye Şehit Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, Erciyes’te bulunan Jandarma tesisleri, esnaf ve vatandaşlarımız ziyaret edildi. Vali Günaydın, Ankara Yolu uygulama noktasında, yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerini bizzat yerinde inceleyerek, vatandaşın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden çalışan görevlilerin yeni yılını kutladı. Ayrıca, şehirlerarası yolda seyahat eden vatandaşlarımızla da sohbet eden Vali Günaydın vatandaşların da yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.
Ardından Kayseri Şehir Hastanesine geçen Vali Günaydın ve beraberindekiler, Şehir Hastanesi Acil Servisini ziyaret edip hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışan personelin yeni yılını kutladı. Vali Günaydın daha sonra sırasıyla Selimiye Şehit Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Erciyes’te bulunan Jandarma Karakolunu ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında telsiz anonsu ile görevi başındaki emniyet mensuplarına seslenen Vali Günaydın, “ Siz değerli çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum, ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. 2020 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Vali Günaydın ve beraberindekiler son olarak, Erciyes’te bulunan esnafları da ziyaret ederek, esnaflarla ve tatil için Erciyes’i tercih eden vatandaşlarımızla sohbet edip onların da yeni yılını kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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